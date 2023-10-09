Девісон: Ф’юрі зможе виконати свою роботу у бою проти Усика

Бен Девісон прокоментував бій Усик - Ф’юрі

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі зможе виконати свою роботу проти володаря титулів WBO, WBA та IBF Олександра Усика.

Про це розповів екстренер британця Бен Девісон.

"Це велика новина для боксу. У мене було передчуття, що про їхню зустріч оголосять після бою або виставкового поєдинку Ф’юрі проти Нганну – називайте його як вам заманеться. І ось нарешті цей бій анонсовано. Стилі роблять бої. Я думаю, що Тайсон мало може взяти від бою Усика проти Дюбуа. Але, безумовно, я вважаю, що Ф’юрі зможе виконати свою роботу", - сказав Девісон.

Раніше повідомлялося, що бій має відбутися наприкінці 2023 року у Саудівській Аравії, орієнтовна дата – 23 грудня. Якщо не вдасться влаштувати бій у грудні, то його обов'язково проведуть у січні 2024 року.

При цьому бій Ф’юрі з Нганну 28 жовтня залишається в силі.