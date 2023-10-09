Девісон: Ф’юрі зможе виконати свою роботу у бою проти Усика

Джерело - tribuna.com.
Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі зможе виконати свою роботу проти володаря титулів WBO, WBA та IBF Олександра Усика.
Про це розповів екстренер британця Бен Девісон.
"Це велика новина для боксу. У мене було передчуття, що про їхню зустріч оголосять після бою або виставкового поєдинку Ф’юрі проти Нганну – називайте його як вам заманеться. І ось нарешті цей бій анонсовано.
Стилі роблять бої. Я думаю, що Тайсон мало може взяти від бою Усика проти Дюбуа. Але, безумовно, я вважаю, що Ф’юрі зможе виконати свою роботу", - сказав Девісон.
Раніше повідомлялося, що бій має відбутися наприкінці 2023 року у Саудівській Аравії, орієнтовна дата – 23 грудня. Якщо не вдасться влаштувати бій у грудні, то його обов'язково проведуть у січні 2024 року.
При цьому бій Ф’юрі з Нганну 28 жовтня залишається в силі.