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Девісон: Ф’юрі зможе виконати свою роботу у бою проти Усика

Бен Девісон прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Сьогодні 20:25 299 0
Девісон: Ф’юрі зможе виконати свою роботу у бою проти Усика
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі зможе виконати свою роботу проти володаря титулів WBO, WBA та IBF Олександра Усика.

Про це розповів екстренер британця Бен Девісон.

"Це велика новина для боксу. У мене було передчуття, що про їхню зустріч оголосять після бою або виставкового поєдинку Ф’юрі проти Нганну – називайте його як вам заманеться. І ось нарешті цей бій анонсовано. 

Стилі роблять бої. Я думаю, що Тайсон мало може взяти від бою Усика проти Дюбуа. Але, безумовно, я вважаю, що Ф’юрі зможе виконати свою роботу", - сказав Девісон.

Раніше повідомлялося, що бій має відбутися наприкінці 2023 року у Саудівській Аравії, орієнтовна дата – 23 грудня. Якщо не вдасться влаштувати бій у грудні, то його обов'язково проведуть у січні 2024 року.

При цьому бій Ф’юрі з Нганну 28 жовтня залишається в силі.

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