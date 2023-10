Олімпійський комітет Філіппін надіслав запит до МОК щодо участі Пак'яо в ОІ-2024

Олімпійський комітет Філіппін надіслав офіційний запит до Міжнародного олімпійського комітету щодо участі колишнього чемпіона світу Менні Пак’яо (62-8-2, 38 КО) в Олімпійських іграх-2024.

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.

17 грудня Менні виповниться 45 років. Він має намір завершити свою кар'єру перемогою на Олімпіаді.

‼️ The Philippine Olympic Committee have now sent a formal request to the International Olympic Committee for Manny Pacquiao to fight at the Paris 2024 Olympics through the universality rule - his aim is to end his boxing career by winning gold for his country at age 45.