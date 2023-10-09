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Олімпійський комітет Філіппін надіслав запит до МОК щодо участі Пак'яо в ОІ-2024

17 грудня Менні виповниться 45 років
Сьогодні 11:51 301 0
Олімпійський комітет Філіппін надіслав запит до МОК щодо участі Пак'яо в ОІ-2024
Фото: Getty Images
#Менні Пак'яо

Джерело - Чемпіон.

Олімпійський комітет Філіппін надіслав офіційний запит до Міжнародного олімпійського комітету щодо участі колишнього чемпіона світу Менні Пак’яо (62-8-2, 38 КО) в Олімпійських іграх-2024.

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.

17 грудня Менні виповниться 45 років. Він має намір завершити свою кар'єру перемогою на Олімпіаді.

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