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Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа”

Ми попросили відомого нумеролога розкласти матрицю можливого суперника Олександра Усика.
Сьогодні 19:24 11121 0
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа”
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Тайсон Ф'юрі шокує заявами своїх численних фанів. Причому досить часто ці заяви суперечать одна одній. То британець йде на пенсію, але через кілька тижнів чемпіон світу WBC стверджує, що буде боксувати до 59 років. А, наприклад, після перемоги над Володимиром Кличком “Циганський барон” взагалі втратив почву під ногами і на довгий час дистанціювався від боксу. Більш того, Ф'юрі зізнався, що тоді у нього з'явилися думки про самогубство. Champion.com.ua звернувся до відомого українського нумеролога Інни Розенко та попросив її розібрати матрицю поки непереможного британського боксера. 

Якщо подивитися на дату народження Ф'юрі, то ми бачимо, що в нього є бажання бути хорошим за будь-яку ціну, але обставини виходять з-під контролю і часто-густо все йде не за планом, - стверджує Інна Розенко. - У британця стоїть програма “Пригнічена душа”, тому він змушений носити дуже багато “масок”. Відомість та публічність - його лозунг по життю. Також в нього стоїть програма яка називається “Публічна ганьба”. Парадоксально, але через його особисті ганебні поступки у нього тільки зростає популярність. Приклади - звинувачення у зловживанні забороненими препаратами, позбавлення боксерської ліцензії, які мали місце в його професійній боксерській кар’єрі. Після таких “фінтів” багато хто з прихильників перестає цікавиться своїм героєм, але у Ф'юрі тільки збільшилася фанбаза. Також у боксера є страх зробити перший крок в прийнятті рішень. Він слухає інших: промоутерів, радників  і часто-густо приймає рішення, покладаючись на їх експертність. Голосні заяви говорять про його невтомне бажання бути почутим. Фокус на результатах після розмов, але в глибині душі цей сценарій обтяжує британця. 

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При цьому по своїй натурі Тайсон Ф'юрі -“добряк”. і має достатньо плюсових якостей.В нього відкрите серце, яке дарує любов. Можливо, саме звідси йде його бажання бути багатодітним батьком. Британцю рекомендовано займатися проектами служіння для людей, благодійністю. Він відчуває комфорт, коли робить щось для оточуючих. Пам'ятаємо, як декілька років тому  Ф'юрі охоче пригощав своїх фанів пивом в британському пабі. Чемпіон світу WBC володіє здатністю креативно мислити, робити нестандартний аналіз ситуації, бачить позитив в людях. Також у нього є здатність до музики та музикальної гармонії.

Владислава Розенко, Чемпіон

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