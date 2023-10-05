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Кличко: Ви втомилися від війни? Ми, українці, втомилися помирати

Кличко звернувся до західної аудиторії
Вчора 22:52 423 0
Кличко: Ви втомилися від війни? Ми, українці, втомилися помирати
#Володимир Кличко

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Володимир Кличко звернувся до західної аудиторії після чергового теракту росіян.

Про це він написав у твіттері.

"Ви втомилися від війни??? Ми, українці, втомилися помирати. 50 з нас щойно були вбиті в селі під Куп’янськом. Допоможіть нам захистити себе ЗАРАЗ від варварської російської агресії. Завтра буде надто пізно", - написав Кличко.

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