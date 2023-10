Кличко: Ви втомилися від війни? Ми, українці, втомилися помирати

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Володимир Кличко звернувся до західної аудиторії після чергового теракту росіян.

Про це він написав у твіттері.

Are you tired of war???

We Ukrainians are tired of dying. 50 of us 🇺🇦 were just murdered in a village near Kupjansk.



Help us protect ourselves NOW from this barbaric 🇷🇺 aggression.

Tomorrow will be too late.#Ukraine #WeAreAllUkrainians pic.twitter.com/6YF72bfBBL