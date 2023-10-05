Кличко: Ви втомилися від війни? Ми, українці, втомилися помирати

Кличко звернувся до західної аудиторії

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Володимир Кличко звернувся до західної аудиторії після чергового теракту росіян.

Про це він написав у твіттері.

"Ви втомилися від війни??? Ми, українці, втомилися помирати. 50 з нас щойно були вбиті в селі під Куп’янськом. Допоможіть нам захистити себе ЗАРАЗ від варварської російської агресії. Завтра буде надто пізно", - написав Кличко.

Are you tired of war???

We Ukrainians are tired of dying. 50 of us 🇺🇦 were just murdered in a village near Kupjansk.



Help us protect ourselves NOW from this barbaric 🇷🇺 aggression.

Tomorrow will be too late.#Ukraine #WeAreAllUkrainians pic.twitter.com/6YF72bfBBL — Klitschko (@Klitschko) October 5, 2023

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