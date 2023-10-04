Арум: Бій Усика з Ф’юрі відбудеться взимку

Бій чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) проти володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО) відбудеться взимку.

Про це розповів голова Top Rank Боб Арум.

"Дата залежить насамперед від стану Ф’юрі після бою з Нганну. Якщо Тайсон уникне травм та розсічень - дату рано чи пізно оголосять. Але це буде взимку. Це буде взимку й обов’язково перед Рамаданом (почнеться 10 березня й триватиме до 9 квітня - прим.).

Угода з саудівцями, Ворреном і нами полягає в тому, що вони прислухаються до наших порад, але вони вкладають гроші. І якщо вони вкладають гроші, вони мають право назвати дату, час і все інше. Я не дуже в захваті від часу оголошення. Але знову ж таки, вони знають більше, ніж я, про те, що відбувається в королівстві тощо, тому ми погоджуємося з цим.

Звісно, оголошення про контракт могло почекати завершення поєдинку Ф’юрі з Нганну. Але знову ж таки - вони вкладають гроші. Зрозумійте це. Так само, як промоутери роблять певні речі, а ви запитуєте, навіщо вони це роблять? Тому що компанія, яка веде організацію цього бою, попросила їх це зробити. І вони платять гроші", - сказав Арум.