Головне
Антверпен - Шахтар 2:2. ОНЛАЙН
Сьогодні 21:10 3248
Антверпен - Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:14 562
Обрізка Ракицького призвела до швидкого гола у ворота Шахтаря в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО
Сьогодні 20:22 1014
Антверпен - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 19:34 1806
Марокко, Португалія та Іспанія приймуть ЧС-2030
Сьогодні 19:07 359
Сікан та Назарина - у старті Шахтаря на матч з Антверпеном
Сьогодні 18:41 463
Шахтар здолав Антервпен у 2 турі Юнацької Ліги УЄФА
Сьогодні 14:59 483
Велика Британія та Ірландія залишилися єдиними претендентами на проведення Євро-2028
Сьогодні 13:18 595
Шахтар зіграє в гостях проти Антверпена, Барселона - з Порту в 2 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:59 723
Костюк програла росіянці Самсоновій у третьому колі турніру в Китаї
Сьогодні 12:21 914
Прямі трансляції

Арум: Бій Усика з Ф’юрі відбудеться взимку

Боб Арум відреагував на оголошення бою між Усиком та Ф’юрі
Сьогодні 20:11 209 1
Арум: Бій Усика з Ф’юрі відбудеться взимку
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Боб Арум

Джерело - tribuna.com.

Бій чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) проти володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО) відбудеться взимку.

Про це розповів голова Top Rank Боб Арум.

"Дата залежить насамперед від стану Ф’юрі після бою з Нганну. Якщо Тайсон уникне травм та розсічень - дату рано чи пізно оголосять. Але це буде взимку. Це буде взимку й обов’язково перед Рамаданом (почнеться 10 березня й триватиме до 9 квітня - прим.).

Угода з саудівцями, Ворреном і нами полягає в тому, що вони прислухаються до наших порад, але вони вкладають гроші. І якщо вони вкладають гроші, вони мають право назвати дату, час і все інше. Я не дуже в захваті від часу оголошення. Але знову ж таки, вони знають більше, ніж я, про те, що відбувається в королівстві тощо, тому ми погоджуємося з цим.

Звісно, оголошення про контракт могло почекати завершення поєдинку Ф’юрі з Нганну. Але знову ж таки - вони вкладають гроші. Зрозумійте це. Так само, як промоутери роблять певні речі, а ви запитуєте, навіщо вони це роблять? Тому що компанія, яка веде організацію цього бою, попросила їх це зробити. І вони платять гроші", - сказав Арум.

Раніше повідомлялося, що бій має відбутися наприкінці 2023 року у Саудівській Аравії, орієнтовна дата – 23 грудня. Якщо не вдасться влаштувати бій у грудні, то його обов'язково проведуть у січні 2024 року.

При цьому бій Ф’юрі з Нганну 28 жовтня залишається в силі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Антверпен - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів Антверпен - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 2351
Трубін став нічним жахом фанів Інтера в матчі Ліги чемпіонів: відео суперсейвів українця Трубін став нічним жахом фанів Інтера в матчі Ліги чемпіонів: відео суперсейвів українця 4949
Антверпен - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Антверпен - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 5041
Ліга чемпіонів 2023/24 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2023/24 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 3396
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках Скільки українські клуби заробляють у єврокубках 4086
Антверпен - Шахтар 2:2. ОНЛАЙН Антверпен - Шахтар 2:2. ОНЛАЙН 3248
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 41988 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 93970
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 80608
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 32021
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 136095
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18445 3