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Арум: Ф’юрі, якого ви побачите 28 жовтня, буде у чудовій фізичній формі

Боб Арум відповів журналісту, який сказав, що форма чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі зараз не така хороша, як перед боєм проти Деонтея Вайлдера (43-2-1, 42 КО).
Сьогодні 18:25 218 0
Арум: Ф’юрі, якого ви побачите 28 жовтня, буде у чудовій фізичній формі
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну, #Боб Арум

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) у найкращій формі підійде до бою проти Френсіса Нганну.

Про це розповів голова Top Rank Боб Арум.

"Це було на пресконференції (з Френсісом Нганну - прим.)! Зараз у нього достатньо часу. Він, як я розумію, набирає чудову форму.

Ф’юрі, якого ви побачите 28 жовтня, буде у чудовій фізичній формі. Можливо, не настільки, як буде на бій з Усиком, але все одно у чудовій формі", - сказав Арум.

Тайсон проведе бій з Нганну 28 жовтня.

Раніше Усик та Ф’юрі підписали контракт на бій.

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