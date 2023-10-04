Арум: Ф’юрі, якого ви побачите 28 жовтня, буде у чудовій фізичній формі

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) у найкращій формі підійде до бою проти Френсіса Нганну.

Про це розповів голова Top Rank Боб Арум.

"Це було на пресконференції (з Френсісом Нганну - прим.)! Зараз у нього достатньо часу. Він, як я розумію, набирає чудову форму.

Ф’юрі, якого ви побачите 28 жовтня, буде у чудовій фізичній формі. Можливо, не настільки, як буде на бій з Усиком, але все одно у чудовій формі", - сказав Арум.