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Фроч назвав фаворита бою Усик - Ф'юрі

Карл Фроч прокоментував бій Усик - Ф'юрі
Сьогодні 15:15 157 0
Фроч назвав фаворита бою Усик - Ф'юрі
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Фроч

Джерело - boxing247.com.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) є фаворитом у бою проти володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів колишній британський боксер Карл Фроч.

"Поставити на Усика неважко. У цього хлопця є навички, після переходу в суперважку вагу він зустрічався з гігантами. Усик набрав вагу і трохи постарів, але те ж саме стосується Ф'юрі.

 Якщо обидва бійці покажуть свій найкращий виступ, то це підкидання монетки. Але якщо реально дивитися на речі, то підготовлений Ф'юрі забере бій. Це буде нелегко, але він, найімовірніше, буде використовувати розмах рук, щоб тримати Усика на дистанції", - розповів Фроч.

Раніше повідомлялося, що бій має відбутися наприкінці 2023 року у Саудівській Аравії, орієнтовна дата – 23 грудня. Якщо не вдасться влаштувати бій у грудні, то його обов'язково проведуть у січні 2024 року.

При цьому бій Ф’юрі з Нганну 28 жовтня залишається в силі.

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