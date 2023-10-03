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Гарсія: Ф’юрі виснажить Усика

Роберт Гарсія прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Сьогодні 12:30 191 0
Гарсія: Ф’юрі виснажить Усика
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) є фаворитом у бою проти володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів американський тренер Роберт Гарсія.

"Кілька раундів Усик буде боксувати добре і створить Ф’юрі проблеми. Але я вважаю, що Тайсон просто занадто великий, сильний і важкий. Він використовуватиме це як свою перевагу. Він виснажить Усика, тому що Олександр теж втомлюється.

Усик не любить удари по корпусу, тому я думаю, що Ф’юрі його виснажить. Тайсон виявиться надто великим для Усика, виснажить його та переможе достроково", – сказав Гарсія.

Раніше повідомлялося, що бій має відбутися наприкінці 2023 року у Саудівській Аравії, орієнтовна дата – 23 грудня. Якщо не вдасться влаштувати бій у грудні, то його обов'язково проведуть у січні 2024 року.

При цьому бій Ф’юрі з Нганну 28 жовтня залишається в силі.

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