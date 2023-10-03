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Арум: Я не думаю, що хтось коли-небудь зможе перемогти Шакура

Боб Арум прокоментував наступний бій Шакура
Сьогодні 14:26 202 0
Арум: Я не думаю, що хтось коли-небудь зможе перемогти Шакура
Фото - gettyimages
#Шакур Стівенсон, #Боб Арум

Джерело - tribuna.com.

 Ексчемпіон світу у двох дивізіонах Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО) є неймовірним бійцем з великим талантом.

Про це розповів голова Top Rank Боб Арум.

"Шакур – вундеркінд. Я думаю, що він неймовірний боєць, великий талант. Ми платимо його суперникам гроші, яких вони раніше не бачили, але іноді це працює, а іноді ні.

У нас була угода з цим Френком Мартіном, ми заплатили йому у сім чи вісім разів більше, ніж він колись заробляв. Його промоутер Том Браун дав згоду, ми уклали угоду, а потім хлопець відмовився. Не знаю, що у головах у цих дітей. Але ми знайдемо найкращі таланти для бою з Шакуром.

Хлопець (Едвін Де Лос Сантос, - прим.), з яким Шакур буде битися 16 листопада, міцний боєць, і він дасть йому справді гарний бій. Але я маю бути чесним з вами: я не думаю, що хтось коли-небудь зможе перемогти Шакура", - сказав Арум.

Нагадаємо, Шакур домовився про бій із Де Лос Сантосом.

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