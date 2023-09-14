Головне
Амосов проведе захист титулу проти Джексона на Bellator 301
Вчора 09:17 624
Український півзахисник підписав контракт із Ювентусом
Вчора 21:25 746
Визначені дати матчів 1/8 фіналу Кубка України
Вчора 19:44 1283
Голанд, Мбаппе, Мессі - серед номінантів на приз гравцю року The Best від ФІФА
Вчора 18:52 471
Максимов - головний тренер СК Дніпро-1
Вчора 17:10 679
Активісти закликали МОК відсторонити Іран від участі в Олімпіаді
Вчора 13:36 674
Легенда дня. 29 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Вчора 11:52 7004 2
Калініна поступилася Крейчиковій у другому колі турніру в Сан-Дієго
Вчора 08:53 473
Динамо дозаявило нападника на сезон УПЛ
13.09.2023 21:39 1791
Збірна Польщі звільнила головного тренера
13.09.2023 19:22 1010
Прямі трансляції

Шакур домовився про бій із Де Лос Сантосом

Бій відбудеться 16 листопада
Вчора 23:25 195 0
Шакур домовився про бій із Де Лос Сантосом
Фото - Getty Images
#Шакур Стівенсон

Джерело - boxingscene.com.

Ексчемпіон світу у двох дивізіонах Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО) проведе бій з домініканцем Едвіном Де Лос Сантосом (16-1, 14 КО) у бою за вакантний титул WBC у легкій вазі.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Поєдинок запланований на 16 листопада у Лас-Вегасі. Очікується, що боксерський вечір відбудеться на арені T-Mobile.

Боксери погодили фінансову частину титульного бою. Якщо їхні команди встигнуть оформити документи, офіційно про поєдинок оголосять до кінця тижня.

Нагадаємо, Стівенсон планував битися за пояс WBC із Френком Мартіном. Проте Мартін вийшов з переговорів і відмовився від бою.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шевченко: Дякую, Сан-Сіро, дякую за теплий прийом - це завжди унікальні емоції Шевченко: Дякую, Сан-Сіро, дякую за теплий прийом - це завжди унікальні емоції 951
Визначені дати матчів 1/8 фіналу Кубка України Визначені дати матчів 1/8 фіналу Кубка України 1283
Шахтар - Оболонь: де дивитися матч УПЛ Шахтар - Оболонь: де дивитися матч УПЛ 1122
Металіст 1925 - Зоря: де дивитися матч УПЛ Металіст 1925 - Зоря: де дивитися матч УПЛ 782
Легенда дня. 29 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Легенда дня. 29 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком 7004 2
Співвласника Чорноморця Боруховича заарештували Співвласника Чорноморця Боруховича заарештували 813
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12578
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 54831
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 215194 1
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 55139 2
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7987 2
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 88980 1