Шакур домовився про бій із Де Лос Сантосом

Бій відбудеться 16 листопада

Ексчемпіон світу у двох дивізіонах Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО) проведе бій з домініканцем Едвіном Де Лос Сантосом (16-1, 14 КО) у бою за вакантний титул WBC у легкій вазі.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Поєдинок запланований на 16 листопада у Лас-Вегасі. Очікується, що боксерський вечір відбудеться на арені T-Mobile.

Боксери погодили фінансову частину титульного бою. Якщо їхні команди встигнуть оформити документи, офіційно про поєдинок оголосять до кінця тижня.

Нагадаємо, Стівенсон планував битися за пояс WBC із Френком Мартіном. Проте Мартін вийшов з переговорів і відмовився від бою.