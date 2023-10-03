Усик: Чекаю наступного танцю

Олександр Усик прокоментував свій наступний бій

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) чекає наступного поєдинку.

Про це розповів сам боксер.

"Ніколи не зупиняйся. Чекаю наступного танцю", - написав Усик.

Раніше повідомлялося, що бій має відбутися наприкінці 2023 року у Саудівській Аравії, орієнтовна дата – 23 грудня. Якщо не вдасться влаштувати бій у грудні, то його обов'язково проведуть у січні 2024 року.

При цьому бій Ф’юрі з Нганну 28 жовтня залишається в силі.