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Усик: Чекаю наступного танцю

Олександр Усик прокоментував свій наступний бій
Сьогодні 10:15 254 0
Усик: Чекаю наступного танцю
Фото - gettyimages
#Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) чекає наступного поєдинку.

Про це розповів сам боксер.

"Ніколи не зупиняйся. Чекаю наступного танцю", - написав Усик.

Раніше повідомлялося, що бій має відбутися наприкінці 2023 року у Саудівській Аравії, орієнтовна дата – 23 грудня. Якщо не вдасться влаштувати бій у грудні, то його обов'язково проведуть у січні 2024 року.

При цьому бій Ф’юрі з Нганну 28 жовтня залишається в силі.

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Допис, поширений Usyk. The Cat. Oleksandr (@usykaa)

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