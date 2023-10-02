Ф'юрі знайшов спаринг-партнера для бою з Усиком

Тайсон Ф'юрі вже почав шукати спаринг-партнерів для бою проти Олександра Усика.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) підшукав спаринг-партнера для підготовки до бою проти володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це повідомляє talkSPORT.

Одним з тих, хто допомагатиме британцю, став Джей Опетая.

28-річний австралійський боксер заявив, що прийняв пропозицію Ф'юрі. Опетая є володарем титулу IBF у крузервейті, де Усик раніше був абсолютним чемпіоном.

Джей провів у професіоналах 23 бої та здобув 23 перемоги.

Раніше повідомлялося, що бій має відбутися наприкінці 2023 року у Саудівській Аравії, орієнтовна дата – 23 грудня. Якщо не вдасться влаштувати бій у грудні, то його обов'язково проведуть у січні 2024 року.

При цьому бій Ф’юрі з Нганну 28 жовтня залишається в силі.