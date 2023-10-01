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Чарло: Мені здавалося, що у бою з Канело був не я

Чарло прокоментував поразку від Канело
Сьогодні 13:24 79 0
Чарло: Мені здавалося, що у бою з Канело був не я
Фото: Getty Images
#Сауль Канело Альварес, #Джермелл Чарло

Джерело - Bad Left Hook.

Абсолютний чемпіон у першій середній вазі Джермелл Чарло (35-2-1, 19 КО) прийняв поразку абсолютному чемпіону у другій середній вазі Саулю Альваресу (60-2-2, 39 КО).

Про це він розповів після бою.

"Мені здавалося, що там був не я. Не виправдовую себе, але так воно і є. Я приймаю свої удари і йду далі. Це бокс. Іноді ви виграєте, іноді програєте. Це те, що є. Чесно кажучи, ви можете відчути різницю у вазі. Я підскочив на 14 кг.

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Я був абсолютним у першій середній вазі, тому наважився бути великим прямо зараз. Іноді ти не досягаєш мети, але повинен продовжувати наполягати на своєму. Моя дорога тут не закінчується", - сказав Чарло.

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