Чарло: Мені здавалося, що у бою з Канело був не я

Абсолютний чемпіон у першій середній вазі Джермелл Чарло (35-2-1, 19 КО) прийняв поразку абсолютному чемпіону у другій середній вазі Саулю Альваресу (60-2-2, 39 КО).

Про це він розповів після бою.

"Мені здавалося, що там був не я. Не виправдовую себе, але так воно і є. Я приймаю свої удари і йду далі. Це бокс. Іноді ви виграєте, іноді програєте. Це те, що є. Чесно кажучи, ви можете відчути різницю у вазі. Я підскочив на 14 кг.