Канело: Чарло небезпечний суперник

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) остерігається абсолюта у першій середній вазі Джермелла Чарло (35-1-1, 19 КО).

Про це розповів сам мексиканський боксер.

"Усе, що представляє Чарло, є викликом. Думаю, що він великий боєць. У нього є швидкість та сила. У нього дійсно хороші рухи. Він має все.

Я вважаю, що Джермелл небезпечний суперник. Про наш бій говорять давно. Думаю, що зараз правильний час для цього.

Я не щасливий. Задоволений тим, що зробив з усім, з чим мені доводилося мати справу в моїх руках. Я не виглядав на 100% у своєму попередньому поєдинку через руку. Не міг тренуватися на 100% і сильно бити по важких мішках з тренером Едді Рейносо", - сказав Канело.