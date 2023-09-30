Головне
Шахтар поступився Ворсклі у 9 турі УПЛ
Сьогодні 18:52 937
Шахтар може звільнити ван Леувена
Сьогодні 22:37 225
Тоттенгем дотиснув Ліверпуль, Манчестер Сіті поступився Вулвергемптону: результати 7 туру АПЛ
Сьогодні 21:38 630
Реал Луніна розгромив Жирону із Циганковим та Довбиком: результати 8 туру Ла-Ліги
Сьогодні 21:29 1013
Зоря зіграла внічию із Чорноморцем у 9 турі УПЛ
Сьогодні 20:55 185
Промах року: гравець Ворскли не влучив у порожні ворота Шахтаря з 3 метрів - ВІДЕО
Сьогодні 20:11 1608
Епіцентр зіграв внічию з Металістом, Буковина дотиснула Ниву: результати 10 туру Першої ліги
Сьогодні 17:27 300
Верес зіграв внічию з ЛНЗ у 9 турі УПЛ
Сьогодні 16:59 304
Трубін виконав блискучий акробатичний сейв у португальському Класико - ВІДЕО
Сьогодні 12:21 2884
Костюк здобула перемогу на старті турніру в Пекіні
Сьогодні 11:50 1210
Прямі трансляції

Канело: Чарло небезпечний суперник

Сауль Альварес прокоментував бій проти Джермелла Чарло
Сьогодні 22:25 141 0
Канело: Чарло небезпечний суперник
#Сауль Канело Альварес, #Джермелл Чарло

Джерело - boxingscene.com.

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) остерігається абсолюта у першій середній вазі Джермелла Чарло (35-1-1, 19 КО).

Про це розповів сам мексиканський боксер.

"Усе, що представляє Чарло, є викликом. Думаю, що він великий боєць. У нього є швидкість та сила. У нього дійсно хороші рухи. Він має все.

Я вважаю, що Джермелл небезпечний суперник. Про наш бій говорять давно. Думаю, що зараз правильний час для цього.

Я не щасливий. Задоволений тим, що зробив з усім, з чим мені доводилося мати справу в моїх руках. Я не виглядав на 100% у своєму попередньому поєдинку через руку. Не міг тренуватися на 100% і сильно бити по важких мішках з тренером Едді Рейносо", - сказав Канело.

Нагадаємо, Канело та Чарло показали однакову вагу напередодні бою.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кличко: Я не готовий померти за країну, я готовий жити за країну Кличко: Я не готовий померти за країну, я готовий жити за країну 1525
Бенфіка з Трубіним здолала Порту в 7 турі чемпіонату Португалії Бенфіка з Трубіним здолала Порту в 7 турі чемпіонату Португалії 1672
Від електрика до кривдника Динамо: історія сумського "пивовара", який наблизив Луческу до звільнення Від електрика до кривдника Динамо: історія сумського "пивовара", який наблизив Луческу до звільнення 1733
Костюк здобула перемогу на старті турніру в Пекіні Костюк здобула перемогу на старті турніру в Пекіні 1210
Трубін виконав блискучий акробатичний сейв у португальському Класико - ВІДЕО Трубін виконав блискучий акробатичний сейв у португальському Класико - ВІДЕО 2884
Промах року: гравець Ворскли не влучив у порожні ворота Шахтаря з 3 метрів - ВІДЕО Промах року: гравець Ворскли не влучив у порожні ворота Шахтаря з 3 метрів - ВІДЕО 1608
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 50566 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 215547 1
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 12504 1
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 23283
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 30490
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 43009