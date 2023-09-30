Канело та Чарло показали однакову вагу напередодні бою

Бій відбудеться 30 вересня у Лас-Вегасі

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) та абсолютний чемпіон у першій середній вазі Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО) показали однакову вагу на церемонії зважування напередодні бою.

Результати зважування:

Сауль Альварес – 75,9 кг

Джермелл Чарло – 75,9 кг

Бій відбудеться 30 вересня у Лас-Вегасі.

Напередодні Гвоздик та Родрігес пройшли церемонію зважування.

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