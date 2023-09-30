Канело та Чарло показали однакову вагу напередодні бою

Джерело - Чемпіон.
Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) та абсолютний чемпіон у першій середній вазі Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО) показали однакову вагу на церемонії зважування напередодні бою.
Результати зважування:
Сауль Альварес – 75,9 кг
Джермелл Чарло – 75,9 кг
Undisputed vs Undisputed 🏆🏆 #CaneloCharlo pic.twitter.com/ZTagxoRp0I— ESPN Ringside (@ESPNRingside) September 29, 2023
Бій відбудеться 30 вересня у Лас-Вегасі.
Напередодні Гвоздик та Родрігес пройшли церемонію зважування.
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