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Портер: Бій Усик - Ф’юрі не відбудеться

Колишній чемпіон світу не вірить у бій Усик - Ф'юрі
Сьогодні 15:02 306 0
Портер: Бій Усик - Ф’юрі не відбудеться
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та володарем поясу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) не відбудеться.

Про це заявив колишній чемпіон світу Шон Портер.

"Цей бій не відбудеться. Я хотів би його побачити. Але я вірю, що Тайсон Ф’юрі проклав собі шлях до статусу суперзірки. У цьому положенні він має можливість вибирати, з ким битися. Я не думаю, що є якісь шанси на те, що він вибере собі в суперники Усика. Зараз Ф'юрі б’ється з різними хлопцями та проголошує свою перевагу як елітний боксер надважкої ваги всіх часів. Мені здається, що це визначено. Я думаю, що Ф’юрі націлений на суперзіркові бої.

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Бій із Френсісом Нганну - це не боксерський, а світовий поєдинок. Це бій, який спокусить світ, приверне більше уваги до того, хто любить, щоб за ним спостерігали. Я маю на увазі Тайсона Фьюрі. Його бій з Олександром Усиком не принесе стільки уваги й слави. Попри анонс цього бою, я не думаю, що ми побачимо, як вони торкнуться рукавичками в центрі рингу та боксуватимуть", - сказав Портер.

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