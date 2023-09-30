Портер: Бій Усик - Ф’юрі не відбудеться

Бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та володарем поясу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) не відбудеться.

Про це заявив колишній чемпіон світу Шон Портер.

"Цей бій не відбудеться. Я хотів би його побачити. Але я вірю, що Тайсон Ф’юрі проклав собі шлях до статусу суперзірки. У цьому положенні він має можливість вибирати, з ким битися. Я не думаю, що є якісь шанси на те, що він вибере собі в суперники Усика. Зараз Ф'юрі б’ється з різними хлопцями та проголошує свою перевагу як елітний боксер надважкої ваги всіх часів. Мені здається, що це визначено. Я думаю, що Ф’юрі націлений на суперзіркові бої.