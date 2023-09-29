Усик: Готовий битися

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) готовий битися з володарем поясу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).
Про це розповів сам український боксер в Instagram.
"Скоро… Готовий битися", – відзначив Усик.
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Раніше повідомлялося, що бій має відбутися наприкінці 2023 року у Саудівській Аравії, орієнтовна дата – 23 грудня. Якщо не вдасться влаштувати бій у грудні, то його обов'язково проведуть у січні 2024 року.
При цьому бій Ф’юрі з Нганну 28 жовтня залишається в силі.
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