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Воррен повідомив, коли оголосять дату бою Усика та Ф’юрі

Френк Воррен прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Сьогодні 20:25 183 0
Воррен повідомив, коли оголосять дату бою Усика та Ф’юрі
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Френк Воррен

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) та володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (21-0, 14 КО) підписали контракт на бій.

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.

Офіційне оголошення бою відбудеться після поєдинку Ф’юрі проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

Бій Ф’юрі та Нганну пройде 28 жовтня.

Раніше повідомлялося, що бій має відбутися наприкінці 2023 року у Саудівській Аравії, орієнтовна дата – 23 грудня. Якщо не вдасться влаштувати бій у грудні, то його обов'язково проведуть у січні 2024 року.

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