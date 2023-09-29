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Промоутер Усика підтвердив бій із Ф'юрі

Сторони узгодили проведення поєдинку.
Сьогодні 19:52 218 0
Промоутер Усика підтвердив бій із Ф'юрі
#Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) проведе бій з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Я не можу повірити в те, що це відбувається, але це так. Повага Тайсону Ф'юрі за його мужність", - сказав Красюк.

Раніше повідомлялося, що бій має відбутися наприкінці 2023 року у Саудівській Аравії, орієнтовна дата – 23 грудня. Якщо не вдасться влаштувати бій у грудні, то його обов'язково проведуть у січні 2024 року.

При цьому бій Ф’юрі з Нганну 28 жовтня залишається в силі.

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