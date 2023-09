Промоутер Усика підтвердив бій із Ф'юрі

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) проведе бій з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

Раніше повідомлялося, що бій має відбутися наприкінці 2023 року у Саудівській Аравії, орієнтовна дата – 23 грудня. Якщо не вдасться влаштувати бій у грудні, то його обов'язково проведуть у січні 2024 року.

Oleksandr Usyk's promoter Alex Krassyuk on Tyson Fury vs Oleksandr Usyk being signed: "I can't believe that it's happening but it is. Respect to Tyson for his courage."