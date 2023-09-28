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Гірн: Коли Джошуа нокаутує Вайлдера, то угода на поєдинок з Ф’юрі буде з розподілом 50 на 50

Едді Гірн прокоментував плани свого клієнта Ентоні Джошуа.
Сьогодні 19:37 188 0
Гірн: Коли Джошуа нокаутує Вайлдера, то угода на поєдинок з Ф’юрі буде з розподілом 50 на 50
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі, #Деонтей Вайлдер

Джерело - tribuna.com.

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) у випадку перемоги над Деонтеєм Вайлдером (43-2-1 42 KO) має вийти в ринг проти Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Чи може бій з Вайлдером стати фінальним елімінатором по лінії WBC? Так, це можливо. Тайсон Ф’юрі сказав, що погодиться на бій з Ей Джеєм, якщо гонорар буде розділений 60 на 40.

Коли Ентоні нокаутує Деонтея, угода буде 50 на 50. Просто коли Тайсон звів перший бій з Деонтеєм у нічию, він тоді не мав пояса, і він сказав: "Я буду битися з Ей Джеєм тільки з розподілом гонорару 50 на 50". Він тоді не зміг перемогти Вайлдера", - сказав Гірн.

Нагадаємо, у Ф'юрі назвали умову бою з Джошуа.

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