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У Ф'юрі назвали умову бою з Джошуа

Джон Ф’юрі прокоментував ймовірність проведення бою між його сином та ексчемпіоном Ентоні Джошуа.
Вчора 23:11 267 0
У Ф'юрі назвали умову бою з Джошуа
Фото - Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі, #Деонтей Вайлдер, #Джон Ф'юрі

Джерело - isport.ua.

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) повинний перемогти Деонтей Вайлдер (43-2-1 42 KO), щоб заслужити бій проти Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це розповів батько британського боксера Джон Ф’юрі.

"Я думаю, що в ситуації з Джошуа, дивлячись на його останні виступи, його місія полягає в тому, щоб отримати великий чек. Команда Ентоні намагається вести його там, де нижча трава, дає йому бої, в яких він може перемогти.

Зважаючи на те, що я бачив, бій Джошуа з Тайсоном - це місматч. Я говорю взагалі без образ щодо Джошуа. Він був чудовим чемпіоном, надихав мене. Мені було дуже цікаво, коли я за ним спостерігав, але він не той боєць, яким був три роки тому. Відтоді, як Енді Руїс його зупинив, усе пішло не так.

Чи поб'ється Тайсон з Джошуа? Я думаю, що цей потяг пішов. Йому потрібна велика перемога. Цей бій відбудеться лише у тому випадку, якщо Ей Джей переможе Деонтея Вайлдера. Але зараз Тайсон не бачить у ньому загрози", - розповів Джон Ф'юрі.

Раніше Вайлдер оцінив шанси на проведення бою з Усиком.

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