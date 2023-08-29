Вайлдер оцінив шанси на проведення бою з Усіком

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі американець Деонтей Вайлдер забере титули в українця Олександра Усика.

Про це заявив Вайлдер.

"Я обов'язковий для чемпіона, але зараз всі двері зачинені. Я обов'язковий претендент за версіями WBA і WBC. Я другий номер IBO і третій в IBF.

Я маю на увазі, що займаю лідируючі позиції у всіх рейтингах. Так що це лише питання часу, коли знову опинюся на вершині і отримаю свої пояси.

Зараз я просто сиджу і насолоджуюся життям. Дозволяю іншим бійцям робити те, що вони хочуть. Тому що правду кажуть, що суперважкий дивізіон мертвий. Ми зараз абсолютно не відчуваємо жодної електрики", - сказав Вайлдер.