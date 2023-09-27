Воррен: Я маю намір підтримувати Джойса

Промоутер Френк Воррен планує повернутися на ринг британського надважковаговика Джо Джойса (15-2, 14 КО).

Про це розповів сам менеджер для iFL TV

"Я маю намір підтримувати Джойса. Так само, як я підтримував Дюбуа, так само, як підтримую будь-якого бійця, з яким працюю, якщо вони зазнають поразки. Ми повертаємо їх.

На карді є два бійці, один з яких Зак Паркер, який зазнав серйозної травми руки у елімінаторі за титул чемпіона світу у другій середній вазі. Ми повернули його назад і підтримали. Сподіваюся, він повернеться до боротьби, щоб позмагатися за ще один титул. Ми зробили те саме з Ентоні Ярдом. Ми підтримуємо наших хлопців. Я б ніколи не покинув їх, тому що мені подобається з ними працювати.

Джойс буде битися проти хлопців, які входять до першої десятки рейтингів. Це не крок назад. Якщо він вирішить, то буде битися. Це дуже важливо, якщо він захоче це зробити. І якщо Джойс ухвалить рішення продовжувати, то я зрушу небо і землю, щоб працювати з ним і допомагати йому", — сказав Воррен.