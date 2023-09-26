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Бредлі: Ф’юрі покінчить з Усиком

Тімоті Бредлі прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Сьогодні 15:25 295 0
Бредлі: Ф’юрі покінчить з Усиком
Фото - gettyimages
#Тімоті Бредлі, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) є фаворитом у бою проти володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі

"Не потрібно забирати титул у Тайсона Ф’юрі. За що? Слухайте, Ф’юрі потрібен підготовчий бій, перш ніж він зустрінеться з Олександром Усиком.

Послухайте мене, причина, через яку він не провів поєдинок з Усиком, полягає в тому, що Тайсон пообіцяв бій Френсісу Нганну. Після цього він покінчить з Усиком. Згадайте, Нганну виходив на ринг із Ф’юрі, вони розмовляли, ходили туди-сюди.

Отже, Ф’юрі вів переговори з Усиком, але не міг зустрітися з ним, оскільки був пов’язаний боєм з Нганну. Насправді він зараз не хотів битися, бо побачив можливість заробити великі гроші, зустрівшись із Нганну.

Ось чому відбувається цей бій, ось у що я вірю. Ф’юрі підлаштував тут все так само, як і у випадку з Чісорою, якому дав можливість заробити найбільші гроші в кар’єрі", – сказав Бредлі.

Раніше повідомлялося, що команди Усика та Ф'юрі активізували переговори про бій.

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