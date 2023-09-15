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Команди Усика та Ф'юрі активізували переговори про бій

Бій може відбутися наступного року в Саудівській Аравії.
Сьогодні 16:13 209 0
Команди Усика та Ф'юрі активізували переговори про бій
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Володар титулів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик і чемпіон за версією WBC Тайсон Ф'юрі все ж можуть домовитися про бій за звання абсолюта в дивізіоні.

Про це повідомив авторитетний інсайдер ESPN Майк Коппінджер.

"Тайсон Ф'юрі зосереджений на поєдинку 28 жовтня з Френсісом Нганну, але переговори про бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Олександра Усика наступного року в Саудівській Аравії активізувалися. Джерела ESPN повідомили, що існує багато оптимізму щодо укладання угоди про поєдинок Ф'юрі - Усик", - написав Коппінджер.

Нагадаємо, команда Дюбуа подала апеляцію на результат бою з Усиком.

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