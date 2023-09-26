Джон Ф’юрі: Бій з Вайлдером буде самогубством для Джошуа

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1 42 KO) буде фаворитом у бою проти Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО).

Про це розповів Джон Ф’юрі, батько чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

"Вайлдер – не моя найулюбленіша людина у світі, він жахливий спортсмен і нагадує велику дитину. Ви самі бачили, як він реагує на свої поразки.

Але чи вміє він бити? Так, вміє. Не можна виставляти щелепу вперед і дозволяти Вайлдеру потрапляти по ній, бо він навіки тебе приспить.

Тільки Циганський король може впоратися з силою Вайлдера.

Подивіться на бій Вайлдера та Роберта Геленіуса. Роберт впав через 30 секунд після короткого удару з відстані 15 сантиметрів.

Геленіус добре бився з Джошуа, поки той його не впіймав. Але як можна порівнювати Ентоні з Вайлдером – з людиною, яка виб’є тобі мізки будь-якою зі своїх рук? Ентоні не найвправніший боєць, правда ж? Він не йде убік, не рухає головою. Я думаю, що для нього це буде самогубство", – сказав Ф’юрі-старший.