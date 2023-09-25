Фроч: Джошуа не погодиться на бій з Чжилеєм

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) не погодиться на бій проти тимчасового чемпіона WBO Чжана Чжилея (26-1-1, 21 KO).

Про це розповів колишній чемпіон світу Карл Фроч.

"Усик не буде проти бою з Чжилеєм, але я не знаю, чи буде йому це цікаво. Тайсон Ф’юрі, можливо, не захоче з ним битися.

Мені здається, що Ентоні Джошуа не погодиться на цей бій. Це надто небезпечно для нього. Я не думаю, що Едді Хірн ризикне виставити його проти Чжана Чжилея.

Так що Чжилей заслуговує на шанс проти топ-4. Він зараз має тимчасовий титул WBO, тому буде обов’язковим претендентом на один з поясів, і в якийсь момент їм доведеться побитися з Чжаном. Але мені здається, що його час, можливо, минає – йому йде 41-й рік", - сказав Фроч.