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Фроч: Джошуа не погодиться на бій з Чжилеєм

Карл Фроч прокоментував наступного суперника Чжана Чжилея
Сьогодні 17:40 148 0
Фроч: Джошуа не погодиться на бій з Чжилеєм
#Ентоні Джошуа, #Фроч, #Чжан Чжилей

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) не погодиться на бій проти тимчасового чемпіона WBO Чжана Чжилея (26-1-1, 21 KO).

Про це розповів колишній чемпіон світу Карл Фроч.

"Усик не буде проти бою з Чжилеєм, але я не знаю, чи буде йому це цікаво. Тайсон Ф’юрі, можливо, не захоче з ним битися.

Мені здається, що Ентоні Джошуа не погодиться на цей бій. Це надто небезпечно для нього. Я не думаю, що Едді Хірн ризикне виставити його проти Чжана Чжилея.

Так що Чжилей заслуговує на шанс проти топ-4. Він зараз має тимчасовий титул WBO, тому буде обов’язковим претендентом на один з поясів, і в якийсь момент їм доведеться побитися з Чжаном. Але мені здається, що його час, можливо, минає – йому йде 41-й рік", - сказав Фроч.

Нагадаємо, що Чжилей у реванші переміг Джо Джойса нокаутом у 3-му раунді.

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