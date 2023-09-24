Джойс назвав свого наступного суперника

Британський суперваговик Джо Джойс (15-2, 14 КО) не завершуватиме кар'єру після поразки від Чжана Чжилея (26-1-1, 21 КО).

Про це сказав сам боксер.

"Це не кінець для мене. Є ще багато чого. У мене ще багато залишилося палива в баку. Ви повинні побачити мене знову на рингу. Не знаю, мені просто потрібно трохи відпочити, подумати, подивитися бій, а після цього повернутися свіжим і поліпшеним.

Наступний суперник? Можливо, це буде Даніель Дюбуа. У нас був цікавий бій. У хлопця новий тренер і видно, що він стає краще. Якщо люди захочуть знову побачити наше протистояння, ми можемо це зробити", - заявив Джойс.