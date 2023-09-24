Джойс визнав, що не можна було проводити реванш так рано

Британський суперважковаговик Джо Джойс (15-2, 14 КО) у поєдинку-реванші з китайцем Чжаном Чжилеєм (26-1-1, 21 КО) не зміг пристосуватися до лівої руки опонента.

Про це заявив сам боксер.

"Чжан - великий боєць і великий лівша. Він срібний призер Олімпійських ігор. Його, ймовірно, багато уникають. Напевно, це був занадто ризикований бій.

Я не звик битися з лівшами. Я давно не бився з лівшами. Все ж Чжилей великий боєць. Його уникаю з якоїсь причини.

Результат розчарував. Оскільки я залишився в тій же позиції, в якій був до цього. Очевидно, що піти на такий крок, було занадто ризиковано. Я заплатив свою ціну", - сказав Джойс.