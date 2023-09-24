Головне
СК Дніпро-1 здолав Зорю у 8 турі УПЛ
Сьогодні 16:53 388
Беленюк здобув ліцензію на Олімпіаду-2024
Сьогодні 21:09 387
Зінченко класним відбором почав гольову атаку Арсенала в Дербі Північного Лондона - ВІДЕО
Сьогодні 19:12 1604
Металіст 1925 та Колос не виявили сильнішого у 8 турі УПЛ
Сьогодні 18:55 227
Карпати не перемогли Ниву, Інгулець ледь не втратив очки: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 17:55 1376
Ред Булл достроково виграв Кубок конструкторів Формули-1
Сьогодні 10:36 428
Ферстаппен впевнено виграв Гран-прі Японії
Сьогодні 09:50 478
Чжилей нокаутував Джойса в реванші за статус обовʼязкового претендента на пояс WBO
Сьогодні 08:38 650
Барселона дотиснула Сельту, Жирона з голом Довбика переграла Мальорку: результати 6 туру Ла-Ліги
Вчора 23:59 1240
Манчестер Юнайтед переграв Бернлі, Евертон з Миколенком обіграв Брентфорд Ярмолюка: результати 6 туру АПЛ
Вчора 23:55 1091
Прямі трансляції

Джойс визнав, що не можна було проводити реванш так рано

Тепер боксер заплатив свою ціну за ризик
Сьогодні 22:11 236 0
Джойс визнав, що не можна було проводити реванш так рано
Фото Getty Images
#Джо Джойс, #Чжан Чжилей

Джерело - Bad Left Hook.

Британський суперважковаговик Джо Джойс (15-2, 14 КО) у поєдинку-реванші з китайцем Чжаном Чжилеєм (26-1-1, 21 КО) не зміг пристосуватися до лівої руки опонента.

Про це заявив сам боксер.

"Чжан - великий боєць і великий лівша. Він срібний призер Олімпійських ігор. Його, ймовірно, багато уникають. Напевно, це був занадто ризикований бій.

Я не звик битися з лівшами. Я давно не бився з лівшами. Все ж Чжилей великий боєць. Його уникаю з якоїсь причини.

Результат розчарував. Оскільки я залишився в тій же позиції, в якій був до цього. Очевидно, що піти на такий крок, було занадто ризиковано. Я заплатив свою ціну", - сказав Джойс.

Відео жорстокого нокауту в бою Чжилей - Джойс 2.

Коментарі ()
Популярне зараз
Металіст 1925 - Колос - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Металіст 1925 - Колос - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1447
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 14303
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 18524
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 18083
Нива (Тернопіль) - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Нива (Тернопіль) - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 3840
Зінченко класним відбором почав гольову атаку Арсенала в Дербі Північного Лондона - ВІДЕО Зінченко класним відбором почав гольову атаку Арсенала в Дербі Північного Лондона - ВІДЕО 1604
Рекомендуємо
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 41774 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 61863
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12805
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 80741
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21123
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 81969