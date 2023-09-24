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Гірн: Джойс просто був як боксерська груша

Гірн проаналізував дострокову поразку британця
Сьогодні 19:11 259 0
Гірн: Джойс просто був як боксерська груша
#Едді Гірн, #Джо Джойс, #Чжан Чжилей

Джерело - Boxing News.

Суперважковаговик Джо Джойс у реванші з тимчасовим чемпіоном за версією WBO Чжаном Чжилеєм не рухався на ногах та не рухав головою.

Про це заявив промоутер Едді Гірн

"Відбулося те, про що я попереджав. Я говорив, що Чжилей зупинить Джойса за шість раундів. Я думаю, що Джойс протягом своєї кар'єри приймає занадто багато ушкоджень. Він мав чудову серію, але йому 38 років. Він провів сотні раундів важких спарингів, пропустив протягом кар'єри дуже багато ударів, останній бій було важко дивитися, а цього разу вийшов місматч.

Джойс вийшов на 12 кілограмів важче, але не рухався. Джо не рухався на ногах, не рухав головою. Він просто був як боксерська груша. І це був брутальний нокаут. У першому бою Джойс був виснажений, а тут усе скінчилося дуже жорстким нокаутом", - сказав Гірн.

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