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Промоутер Джойса зробив заяву про його майбутнє

Воррен відреагував на нищівну поразку підопічного
Сьогодні 17:25 269 0
Промоутер Джойса зробив заяву про його майбутнє
#Джо Джойс, #Чжан Чжилей

Джерело - Boxing King Media.

Суперважковаговик Джо Джойс після дострокової поразки у реванші з тимчасовим чемпіоном за версією WBO Чжаном Чжилеєм повинен сам визначитися з тим, що робитиме далі.

Про це заявив промоутер британського боксера Френк Воррен.

"Джойс опинився в нокауті. Його план на перші кілька раундів працював. Він відходив ліворуч і тримався на дистанції. Але в третьому раунді вони влаштували невеликий розмін, і Джойс пропустив приголомшливий удар, який його зрубав. Те, що зробив Чжилей - це неймовірно.

У перших раундах Джойс нічого не пропустив, чи не так? Він рухався навколо Чжилея, але у третьому раунді пропустив надпотужний удар. Як часто ви бачили такого Джо Джойса?

Безумовно, він матиме час, щоб подумати про своє майбутнє. Як він вирішить, так і буде. Але, безперечно, шлях назад буде довгим", - сказав Воррен.

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