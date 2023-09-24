Промоутер Джойса зробив заяву про його майбутнє

Суперважковаговик Джо Джойс після дострокової поразки у реванші з тимчасовим чемпіоном за версією WBO Чжаном Чжилеєм повинен сам визначитися з тим, що робитиме далі.

Про це заявив промоутер британського боксера Френк Воррен.

"Джойс опинився в нокауті. Його план на перші кілька раундів працював. Він відходив ліворуч і тримався на дистанції. Але в третьому раунді вони влаштували невеликий розмін, і Джойс пропустив приголомшливий удар, який його зрубав. Те, що зробив Чжилей - це неймовірно.

У перших раундах Джойс нічого не пропустив, чи не так? Він рухався навколо Чжилея, але у третьому раунді пропустив надпотужний удар. Як часто ви бачили такого Джо Джойса?

Безумовно, він матиме час, щоб подумати про своє майбутнє. Як він вирішить, так і буде. Але, безперечно, шлях назад буде довгим", - сказав Воррен.