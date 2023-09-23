Гвоздик завершив підготовку до наступного поєдинку

Гвоздик проведе бій 30 вересня

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон у світу Олександр Гвоздик (19-1, 15 KO) завершив підготовку до наступного поєдинку.

Про це він повідомив у інстаграмі.

"Робота зроблена, настав час повеселитися", - написав Гвоздик.

Українець проведе бій із бразильцем Ісааком Родрігесом (28-4, 22 КО) в андеркарді Канело – Джермелл Чарло, який відбудеться 30 вересня.

Раніше Гвоздик піднявся на 11-ту позицію в рейтингу напівважкої ваги від IBF.

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