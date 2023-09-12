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Гвоздик піднявся на 11-ту позицію в рейтингу напівважкої ваги від IBF

Міжнародна боксерська федерація (IBF) опублікувала оновлений
Сьогодні 19:10 163 0
Гвоздик піднявся на 11-ту позицію в рейтингу напівважкої ваги від IBF
#Олександр Гвоздик

Джерело - Tribuna.com.

Колишній чемпіон Олександр Гвоздик увійшов в топ-15 рейтингу боксерів у напівважкому дивізіоні IBF.

Про це повідомляє пресслужба IBF

Українець зайняв 11-ту позицію. Лідирує в рейтингу Міхаель Ейферт, чемпіон - Артур Бетербієв.

Рейтинг IBF у напівважкій вазі:

  • 1. Міхаель Ейферт
  • 2. –
  • 3. Джошуа Буатсі
  • 4. Каллум Сміт
  • 5. Ден Азіз
  • 6. Алі Ізмайлов
  • 7. Джером Пампелон
  • 8. Ентоні Ярд
  • 9. Жан Паскаль
  • 10. Конор Воллес
  • 11. Олександр Гвоздик

Раніше повідомлялося, що колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (19-1, 15 КО) повернеться на ринг 30 вересня.

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