Гвоздик піднявся на 11-ту позицію в рейтингу напівважкої ваги від IBF

Джерело - Tribuna.com.
Колишній чемпіон Олександр Гвоздик увійшов в топ-15 рейтингу боксерів у напівважкому дивізіоні IBF.
Про це повідомляє пресслужба IBF
Українець зайняв 11-ту позицію. Лідирує в рейтингу Міхаель Ейферт, чемпіон - Артур Бетербієв.
Рейтинг IBF у напівважкій вазі:
- 1. Міхаель Ейферт
- 2. –
- 3. Джошуа Буатсі
- 4. Каллум Сміт
- 5. Ден Азіз
- 6. Алі Ізмайлов
- 7. Джером Пампелон
- 8. Ентоні Ярд
- 9. Жан Паскаль
- 10. Конор Воллес
- 11. Олександр Гвоздик
Раніше повідомлялося, що колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (19-1, 15 КО) повернеться на ринг 30 вересня.