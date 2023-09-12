Гвоздик піднявся на 11-ту позицію в рейтингу напівважкої ваги від IBF

Міжнародна боксерська федерація (IBF) опублікувала оновлений

Колишній чемпіон Олександр Гвоздик увійшов в топ-15 рейтингу боксерів у напівважкому дивізіоні IBF.

Про це повідомляє пресслужба IBF

Українець зайняв 11-ту позицію. Лідирує в рейтингу Міхаель Ейферт, чемпіон - Артур Бетербієв.

Рейтинг IBF у напівважкій вазі:

1. Міхаель Ейферт

2. –

3. Джошуа Буатсі

4. Каллум Сміт

5. Ден Азіз

6. Алі Ізмайлов

7. Джером Пампелон

8. Ентоні Ярд

9. Жан Паскаль

10. Конор Воллес

11. Олександр Гвоздик

Раніше повідомлялося, що колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (19-1, 15 КО) повернеться на ринг 30 вересня.