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Берінчик піднявся на 3-тє місце в рейтингу WBO

Денис Берінчик покращив свою позицію
Сьогодні 14:10 146 0
Берінчик піднявся на 3-тє місце в рейтингу WBO
#Василь Ломаченко, #Денис Берінчик

Джерело - Чемпіон.

Всесвітня боксерська організація (WBO) опублікувала оновлений рейтинг боксерів легкої ваги.

Чемпіон WBO International Денис Берінчик піднявся з четвертого на третє місце, ексчемпіон Василь Ломаченко зберіг другу позицію.

Повноцінним титулом WBO у цьому дивізіоні володіє Девін Хейні, який планує піднятися у першу напівсередню вагу.

Топ-10 легкої ваги за версією WBO:

1. Шакур Стівенсон
2. Василь Ломаченко
3(4). Денис Берінчик
4(3). Ісаак Круз
5. Анхель Фієрро
6(7). Вільям Сепеда
7(6). Френк Мартін
8. Кейшон Девіс
9. Реймонд Мураталла
10. Мігель Мадуено

Раніше Берінчик захистив титул WBO International.

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