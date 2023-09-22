Шакур назвав найрозумнішого бійця в історії боксу

Американський боксер легкої ваги Шакур Стівенсон (20-0, 10 KO) назвав найрозумнішого бійця, який коли-небудь одягав рукавички.

Про це розповів сам американський боксер.

"Флойд Мейвезер, напевно, найрозумніший боєць, якого я коли-небудь бачив в історії боксу. Мій дід завжди вчив мене, що мистецтво боксу полягає в тому, щоб бити і не отримувати ударів. Тому я завжди знав, що хочу вміти бити суперника і не дозволяти йому бити мене у відповідь. Я тренувався щодня, щоб переконатися, що мій стиль саме такий, і якщо в мене це виходить, то я знаю, що я найкращий боєць у світі", – сказав Стівенсон.