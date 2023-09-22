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Шакур назвав найрозумнішого бійця в історії боксу

Шакур Стівенсон прокоментував стиль боксу Флойда Мейвезера
Сьогодні 15:30 184 0
Шакур назвав найрозумнішого бійця в історії боксу
Фото - gettyimages
#Шакур Стівенсон, #Флойд Мейвезер

Джерело - boxing-social.com.

Американський боксер легкої ваги Шакур Стівенсон (20-0, 10 KO) назвав найрозумнішого бійця, який коли-небудь одягав рукавички.

Про це розповів сам американський боксер.

"Флойд Мейвезер, напевно, найрозумніший боєць, якого я коли-небудь бачив в історії боксу. Мій дід завжди вчив мене, що мистецтво боксу полягає в тому, щоб бити і не отримувати ударів. Тому я завжди знав, що хочу вміти бити суперника і не дозволяти йому бити мене у відповідь. Я тренувався щодня, щоб переконатися, що мій стиль саме такий, і якщо в мене це виходить, то я знаю, що я найкращий боєць у світі", – сказав Стівенсон.

Зазначимо, що Мейвезер провів на рингу 50 боїв і жодного разу не зазнав поразки. 

Раніше Ломаченко відмовився від рекордного гонорару за бій з Шакуром.

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