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Джойс: Перемога над Чжилеєм підготує мене до бою з Усиком

Джойс хоче битися з Усиком після реваншу з Чжилеєм
Сьогодні 15:55 178 0
Джойс: Перемога над Чжилеєм підготує мене до бою з Усиком
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Джо Джойс, #Чжан Чжилей

Джерело - ringtv.com.

Британський надважковаговик Джо Джойс (15-1, 14 КО) після реваншу проти тимчасового чемпіона WBO Чжана Чжилея (25-1-1, 20 КО) хоче битися з Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

"На цьому рівні ти зазнаєш великого тиску. Якби я не скористався пунктом про реванш, то час би тиснув на мене в плані повернення в чергу та отримання титульного шансу.

Бій із Чжилеєм - це великий ризик, проте нагорода теж велика - повернення статусу претендента з правом вимагати обов’язковий захист.

Перемога чудово підготує мене до бою з Олександром Усиком, який теж шульга, а також з Тайсоном Ф’юрі, який вміє міняти стійки.

Тому я спочатку погодився побитися з Чжилеєм, адже він боєць із топ-15, досвідчений боксер. Усе стане кращим, коли я його поб’ю", - сказав Джойс.

Нагадаємо, що реванш Чжилея і Джойса відбудеться 23 вересня в Лондоні. 

Раніше Ф'юрі назвав фаворита реваншу Джойс - Чжилей.

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