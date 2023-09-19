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Ф'юрі назвав фаворита реваншу Джойс - Чжилей

Тайсон Ф'юрі прокоментував реванш Джойс - Чжилей
Сьогодні 15:55 214 0
Ф'юрі назвав фаворита реваншу Джойс - Чжилей
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф'юрі, #Джо Джойс, #Чжан Чжилей

Джерело - isport.ua.

Британський надважковаговик Джо Джойс (15-1, 14 КО) не зможе перемогти Чжана Чжилеєя (25-1-1, 20 КО) у реванші.

Про це розповів чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі в інтерв'ю YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions.

"У першому бою Джойса побили, як я і припускав. Я думав, що Джо доведеться кілька разів підніматися з канвасу і, можливо, вирвати перемогу, якщо він протримається кілька раундів. Але він, безумовно, цього не зробив і програв.

Я говорив Джо в інтернеті, що якщо він приїде до мене в Моркам, то я практично гарантую йому перемогу над Чжилеєм. Він цього не зробив і поїхав у Вегас. Не можна допомогти тому, хто не хоче допомоги. Маємо те, що маємо.

Реванш знову буде складним - 50 на 50. Але потрібно віддати перевагу чемпіонові, оскільки, по-перше, він уже один раз переміг, відправив Джойса в нокаут, а по-друге, Чжилей буде ще впевненішим, знаючи, що може виграти. Перед цим він не був так упевнений. Тепер він знає, що може перемогти", - сказав Ф'юрі.

У першому поєдинку у квітні Чжилей достроково переміг Джойса у 6-му раунді. Реванш відбудеться 23 вересня.

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