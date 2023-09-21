Головне
Золота ера Дніпра
Сьогодні 10:14 254
Огляд матчів першого туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 11:02 199
Ліга чемпіонів 2023/24 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 10:53 1141
Зоря прийме Гент та інші матчі 1 туру Ліги конференцій
Сьогодні 09:24 736
Ракув зіграє з Аталантою, ЛАСК прийме Ліверпуль: розклад 1 туру Ліги Європи
Сьогодні 08:56 573
Арсенал із Зінченком розгромив ПСВ, Бенфіка з Трубіним поступилася Зальцбургу: результати матчів Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 2719 1
Відбулася зустріч представників клубів УПЛ
Вчора 22:16 495
Вернидуб - найкращий тренер 7 туру УПЛ
Вчора 21:30 293
Збірна України прикро поступилася Польщі у кваліфікації на чемпіонат світу
Вчора 20:48 2666
Ванат - найкращий гравець 7 туру УПЛ
Вчора 20:19 352
Прямі трансляції

Скотт назвав фаворита бою Усик - Ф’юрі

Малік Скотт прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Сьогодні 11:41 213 0
Скотт назвав фаворита бою Усик - Ф’юрі
#Скотт, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Boxing Social.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) є фаворитом у бою проти володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів Малік Скотт, тренер ексчемпіона Деонтея Вайлдера.

"Я думаю, що, виходячи з їхніх останніх виступів, необхідно віддати перевагу Ф’юрі, але в останні місяці обговорення цього поєдинку я оцінював їхні шанси як 50 на 50", - сказав Скотт.

Раніше повідомлялося, що команди Усика та Ф'юрі активізували переговори про бій.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 17463
Збірна України прикро поступилася Польщі у кваліфікації на чемпіонат світу Збірна України прикро поступилася Польщі у кваліфікації на чемпіонат світу 2666
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 13289
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 17236
Арсенал із Зінченком розгромив ПСВ, Бенфіка з Трубіним поступилася Зальцбургу: результати матчів Ліги чемпіонів Арсенал із Зінченком розгромив ПСВ, Бенфіка з Трубіним поступилася Зальцбургу: результати матчів Ліги чемпіонів 2719 1
Помер легендарний тренер Кривбаса Помер легендарний тренер Кривбаса 2794
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 81768
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21100
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 23466 1
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 118679
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 12380 1
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2973