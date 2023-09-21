Скотт назвав фаворита бою Усик - Ф’юрі

Малік Скотт прокоментував бій Усик - Ф’юрі

Джерело - Boxing Social.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) є фаворитом у бою проти володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів Малік Скотт, тренер ексчемпіона Деонтея Вайлдера.

"Я думаю, що, виходячи з їхніх останніх виступів, необхідно віддати перевагу Ф’юрі, але в останні місяці обговорення цього поєдинку я оцінював їхні шанси як 50 на 50", - сказав Скотт.

Раніше повідомлялося, що команди Усика та Ф'юрі активізували переговори про бій.