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PBA скасувала результат бою блогера KSI проти Фурньє

У другому раунді KSI нокаутував Фурньє
Сьогодні 21:00 227 0
PBA скасувала результат бою блогера KSI проти Фурньє

Джерело - Boxing Scene.

Асоціація професійного боксу офіційно скасувала перемогу нокаутом KSI (2-0, 1 КО) у бою проти Джо Фурньє (9-0, 9 КО).

Про це повідомляє Boxing Scene.

У другому раунді KSI нокаутував Фурньє, але під час перегляду відеоповторів було помітно, що він використав незаконний прийом, який суддя не помітив - вдарив суперника ліктем у щелепу.

Після бою Фурньє подав апеляцію до PBA с проханням анулювати результат. Апеляція була вдалою і результат поєдинку був змінений з формулюванням "відсутність рішення".

Нагадаємо, KSI може провести поєдинок з братом Ф'юрі.

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