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Бенавідес може стати наступним суперником Канело

Президент WBC розповів про наступного суперника Канело
Сьогодні 17:00 303 0
Бенавідес може стати наступним суперником Канело
Фото: Getty Images
#Сауль Канело Альварес, #Давид Бенавідес

Джерело - DAZN.

Наступним суперником абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса стане Давид Бенавідес.

Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман.

  Канело: Під час мого бою з Джермеллом ви побачите, що я - король боксу

"Давид Бенавідес, він тимчасовий чемпіон WBC. Бенавідес – обов’язковий претендент на пояс WBC. Термін статусу обов’язкового претендентства Бенавідеса спливає у березні 2024 року. Це буде чудовий поєдинок" - сказав Сулейман.

Канело 30 вересня проведе бій проти Джермелла Чарло.

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