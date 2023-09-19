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Чжилей назвав головну слабкість Джо Джойса

Сьогодні 23:26 153 0
Чжилей назвав головну слабкість Джо Джойса
#Джо Джойс, #Чжан Чжилей

Джерело - boxingnews24.com.

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO в суперважкому дивізіоні китаєць Чжан Чжілей (25-1-1, 20 КО) під час реваншу з британцем Джо Джойсом (15-1, 14 КО) буде цілитися в око свому супернику, який пошкодив в першому їх бою.

Про це заявив сам Чжилей.

"Я думаю, що в першому бою у Джо були великі проблеми. З цього ми можемо зрозуміти, як буде проходити другий поєдинок. Отже, він активував матч-реванш. З цього можна зробити висновок, що Джо добре вивчив перший поєдинок.

Можу вам точно сказати, що буду знову цілитися йому в око. Я просто знаю, в чому його слабкість. Всі виділи, як опух його очей тоді. Це його слабкість. Так що немає сумнівів, що я знову буду його бити туди", - сказав Чжилей.

Нагадаємо, що реванш Чжилея і Джойса відбудеться 23 вересня в Лондоні. Раніше Ф'юрі назвав фаворита реваншу Джойс - Чжилей.

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