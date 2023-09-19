Валлін: Деякі стилі завдають Усику великих проблем

Джерело - Boxing Social.
Поєдинок чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО) та Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО) був складним для українського боксера.
Про це заявив шведський боксер суперважкої ваги Отто Валлін (25-1, 14 KO).
"Усик не виблискував у бою проти Дюбуа. Він переміг нокаутом, і це, звичайно ж, добре.
Але він виглядав як той же хлопець, у якого виникли проблеми з Чісорою. Так що вся справа в стилях. Я думаю, що деякі стилі завдають Усику великих проблем.
Можливо, те саме стосується Ф’юрі. Але зараз Ф’юрі буде великим фаворитом", - сказав Валлін.
Нагадаємо у ніч з 26 на 27 серпня Олександр Усик захистив свої титули у протистоянні проти "регулярного" чемпіона WBA Даніеля Дюбуа.
Нагадаємо команда Дюбуа подала апеляцію на результат бою з Усиком.