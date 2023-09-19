Валлін: Деякі стилі завдають Усику великих проблем

Поєдинок чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО) та Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО) був складним для українського боксера.

Про це заявив шведський боксер суперважкої ваги Отто Валлін (25-1, 14 KO).

"Усик не виблискував у бою проти Дюбуа. Він переміг нокаутом, і це, звичайно ж, добре.

Але він виглядав як той же хлопець, у якого виникли проблеми з Чісорою. Так що вся справа в стилях. Я думаю, що деякі стилі завдають Усику великих проблем.

Можливо, те саме стосується Ф’юрі. Але зараз Ф’юрі буде великим фаворитом", - сказав Валлін.