Команда Дюбуа подала апеляцію на результат бою з Усиком

Команда боксера Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО) подала апеляцію на результат бою з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.

"Ми подали апеляцію. Ми завершили роботу над нею, і WBA розпочне апеляційний процес згідно з їх правилами. Їм доведеться її розглянути.

Я хочу, щоб вони вчинили правильно. Я думаю, що в гіршому випадку вони оголосять реванш.

Я вважаю, що органи, які санкціонують, захочуть розібратися між собою. Немає причин відкладати реванш, бо останній бій пройшов за правилами WBA, усі погодилися.

Якщо їхні правила передбачають реванш, то я впевнений, що він відбудеться", – сказав Воррен.