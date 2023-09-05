Команда Дюбуа подала апеляцію на результат бою з Усиком

Джерело - tribuna.com.
Команда боксера Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО) подала апеляцію на результат бою з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (21-0, 14 КО).
Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.
"Ми подали апеляцію. Ми завершили роботу над нею, і WBA розпочне апеляційний процес згідно з їх правилами. Їм доведеться її розглянути.
Я хочу, щоб вони вчинили правильно. Я думаю, що в гіршому випадку вони оголосять реванш.
Я вважаю, що органи, які санкціонують, захочуть розібратися між собою. Немає причин відкладати реванш, бо останній бій пройшов за правилами WBA, усі погодилися.
Якщо їхні правила передбачають реванш, то я впевнений, що він відбудеться", – сказав Воррен.
Нагадаємо, Усик нокаутував Дюбуа в 9 раунді та зберіг чемпіонські пояси.
Після вирішального удару Даніель не зміг повністю піднятися на ноги, простоявши декілька секунд на одному коліні, доки суддя не зупинив поєдинок.