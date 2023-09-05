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Команда Дюбуа подала апеляцію на результат бою з Усиком

Команда Дюбуа хоче бій-реванш
Сьогодні 09:38 324 0
Команда Дюбуа подала апеляцію на результат бою з Усиком
#Олександр Усик, #Френк Воррен, #Даніель Дюбуа

Джерело - tribuna.com.

Команда боксера Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО) подала апеляцію на результат бою з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.

"Ми подали апеляцію. Ми завершили роботу над нею, і WBA розпочне апеляційний процес згідно з їх правилами. Їм доведеться її розглянути.

Я хочу, щоб вони вчинили правильно. Я думаю, що в гіршому випадку вони оголосять реванш.

Я вважаю, що органи, які санкціонують, захочуть розібратися між собою. Немає причин відкладати реванш, бо останній бій пройшов за правилами WBA, усі погодилися.

Якщо їхні правила передбачають реванш, то я впевнений, що він відбудеться", – сказав Воррен.

Нагадаємо, Усик нокаутував Дюбуа в 9 раунді та зберіг чемпіонські пояси.

Після вирішального удару Даніель не зміг повністю піднятися на ноги, простоявши декілька секунд на одному коліні, доки суддя не зупинив поєдинок.

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