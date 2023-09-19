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Де Ла Хойя назвав найкращого боксера світу

Оскар Де Ла Хойя виділив непереможеного американця.
Сьогодні 13:52 136 0
Де Ла Хойя назвав найкращого боксера світу
#Де Ла Хойя, #Теренс Кроуфорд

Джерело - boxing-social.com.

Абсолютний чемпіон у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) наразі є найкращим боксеру світу.

Про це розповів глава промоутерської компанії Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя.

"Найкращий боксер pound-for-pound у світі просто зараз? На мій погляд, це має бути Кроуфорд.

 Дивлячись на те, кого і як переміг, я думаю, що його резюме говорить саме за себе", - розповів Де Ла Хойя.

У липні Кроуфорд переміг Спенса технічним нокаутом у 9-му раунді.

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