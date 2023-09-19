Де Ла Хойя назвав найкращого боксера світу

Абсолютний чемпіон у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) наразі є найкращим боксеру світу.

Про це розповів глава промоутерської компанії Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя.

"Найкращий боксер pound-for-pound у світі просто зараз? На мій погляд, це має бути Кроуфорд.

Дивлячись на те, кого і як переміг, я думаю, що його резюме говорить саме за себе", - розповів Де Ла Хойя.