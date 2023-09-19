Де Ла Хойя назвав найкращого боксера світу

Джерело - boxing-social.com.
Абсолютний чемпіон у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) наразі є найкращим боксеру світу.
Про це розповів глава промоутерської компанії Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя.
"Найкращий боксер pound-for-pound у світі просто зараз? На мій погляд, це має бути Кроуфорд.
Дивлячись на те, кого і як переміг, я думаю, що його резюме говорить саме за себе", - розповів Де Ла Хойя.
У липні Кроуфорд переміг Спенса технічним нокаутом у 9-му раунді.
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