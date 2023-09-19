Ф'юрі: Усик здався в бою з Дюбуа

Чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) програв бій Даніелю Дюбуа (19-2, 18 KO).

Про це розповів чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі.

"Це не був удар нижче пояса, а удар в пояс. Усе, що нижче поясу, це заборонений удар. Коли ми виходимо на ринг, я часом високо підіймаю свої шорти. Рефері каже: "Твій пояс високо, Тайсоне, і всі удари в цю точку – це нормально, а всі, що нижче, заборонені".

Ми всі знаємо, що це не був удар нижче поясу. Усика побили чесно та справедливо, він програв бій після удару по корпусу. Цей удар його покалічив.

Мені дуже шкода Даніеля, тому що зараз він мав би бути об’єднаним чемпіоном світу і перебувати на шляху до бою зі мною за найбільший гонорар у своєму житті.

Я не знаю, чи вразливий Усик до ударів по корпусу, але його обличчя вразливе. Його тіло здалося. Я побачив, як Усик здався. Він здався, як маленька с**а, а потім стогнав та плакав через це п’ять хвилин. Якщо він здався раз, то зробить це знову. Але мені шкода Даніеля. Він побив його чесно та справедливо. Дюбуа вдарив його в пояс шортів, а це не нижче поясу.

Усик натягнув шорти високо, а коли бій закінчився, опустив їх нижче. Ми ж не вчора народились. Він програв цей бій", – сказав Ф’юрі.