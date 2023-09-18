Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) матиме перевагу у бою проти Джермелла Чарло (35-1-1, 19 КО).

Про це розповів сам мексиканський боксер.

"Чарло боєць, який сильно б'є. Він хороший боксер, який вміє використовувати дистанцію. Ось що робить його небезпечним.

Мій досвід і навички боксу будуть моєю перевагою. Це те, про що ми думаємо і як ми тренуємося. Коли я був дитиною, Рейносо і Чепо сказали мені, що далеко зайду, якщо захочу. Очевидно, це була порада для мене. Це відкрило мій розум і бажання займатися боксом.

Відчуваю, що саме це мотивує мене. Я думаю, що це буде важкий бій, особливо в перших кількох раундах.

Знаєте, у боксі може статися все, що завгодно. Відчуваю себе дуже добре через те, що після багатьох років боїв у себе вдома, я повернувся абсолютним переможцем.

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Що стосується боксу, я не був на 100%, але критики завжди щось шукають, чи не так? Очевидно, я згоден з ними, що не виглядав в своїх останніх боях, як раніше.

Я не просто хочу дати спростування. Я хотів би показати критикам, і в бою з Джермеллом ви побачите різницю.

Виклик – це те, що підтримує мене в боксі. Я хочу, щоб люди пам’ятали мене як великого спортсмена, як великого чемпіона і як одного з найкращих",- сказав Канело.