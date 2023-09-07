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Екстренер Чарло: Джермелл виграє бій з Канело

Ронні Шілдс прокоментував бій Альварес - Чарло
Сьогодні 13:55 195 0
Екстренер Чарло: Джермелл виграє бій з Канело
#Сауль Канело Альварес, #Джермелл Чарло

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) не зможе перемогти абсолютного чемпіона у першій середній вазі Джермелла Чарло (35-1-1, 19 КО).

Про це розповів екстренер Джермелла Чарло Ронні Шілдс.

"Це велика можливість для Джермелла, і я знаю, що він не віднесеться до неї легковажно. Він зробить усе від нього залежне, щоб перемогти. Він завжди хоче бути найкращим.

Після останніх двох виступів Канело казав, що у нього були травми. Тепер він захоче довести, що не здав позицій. Він конкурентний. Я думаю, що він підійде до бою у найкращій формі, в якій був за довгий час.

Чарло повинен переконатися, що він переконливо виграє раунди. Ви не виграєте близькі раунди проти Канело. Ви повинні продовжувати тиснути. У Канело хороший захист, тому Джермелл має бути у чудовій формі та йти до кінця.

Я думаю, що Джермелл Чарло виграє цей бій роздільним рішенням суддів", - сказав Шілдс.

Бій відбудеться 30 вересня.

Раніше Канело назвав трьох найкращих боксерів світу.

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