Арум: Бій Андерсона з Дюбуа – це було б ідеально

Американський суперважковаговик Джаред Андерсон (16-0, 15 КО) має провести наступний бій проти британця Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО).

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Це було б ідеально. Якщо Френк Воррен дасть нам Даніеля – ми погодимося на цей бій. Джаред битиметься в листопаді. Думаю, це буде четвер, 16 число, на тижні Гран-прі Формули-1 у Лас-Вегасі, в один вечір з поєдинком Шакура Стівенсона.

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Це буде його четвертий бій у цьому році, і ми сподіваємося, що наступного року він також вийде в ринг чотири рази. Після цього ми боротимемося за титул чемпіона світу", - сказав Арум.