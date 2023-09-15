Воррен: У поєдинку Усика та Дюбуа була недбала поведінка з боку рефері

Рефері провалив бій Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО) проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.

"Даніелю варто було сильніше стиснути зуби та виграти цей бій. Я думаю, що він повністю втратив імпульс.

Я не знаю, що він зробив після цього, тому в майбутніх поєдинках йому всім потрібно багато чого довести. Я це розумію, але він виграв бій, це був легальний удар. Процес розгляду апеляції триває, і ми доведемо його до кінця.

Я думаю, що це була недбала поведінка з боку рефері. Він підвів як офіційна особа, яка має судити бій за правилами WBA. Він цього не зробив", - сказав Воррен.