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Воррен: У поєдинку Усика та Дюбуа була недбала поведінка з боку рефері

Френк Воррен прокоментував роботу рефері у поєдинку Усик - Дюбуа
Сьогодні 16:45 198 0
Воррен: У поєдинку Усика та Дюбуа була недбала поведінка з боку рефері
#Олександр Усик, #Френк Воррен, #Даніель Дюбуа

Джерело - tribuna.com.

Рефері провалив бій Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО) проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.

"Даніелю варто було сильніше стиснути зуби та виграти цей бій. Я думаю, що він повністю втратив імпульс.

Я не знаю, що він зробив після цього, тому в майбутніх поєдинках йому всім потрібно багато чого довести. Я це розумію, але він виграв бій, це був легальний удар. Процес розгляду апеляції триває, і ми доведемо його до кінця.

Я думаю, що це була недбала поведінка з боку рефері. Він підвів як офіційна особа, яка має судити бій за правилами WBA. Він цього не зробив", - сказав Воррен.

Нагадаємо, Усик достроково переміг Дюбуа в 9-му раунді та захистив титул чемпіона світу.

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