Арум анонсував бій Усик - Ф’юрі

Володар титулів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик і чемпіон за версією WBC Тайсон Ф'юрі можуть провести бій за абсолютного чемпіона світу на початку 2024 року.

Про це розповів голова Top Rank Боб Арум.

"Цей бій буде нескладно організувати. Я знаю команду Усика, вони хороші люди. Його менеджер і промоутер – чудові люди. Сам Усик – приголомшливий хлопець. Я думаю, що він хоче цього бою. Думаю, що цей поєдинок відбудеться, і сподіваюся, це станеться якнайшвидше.

Ймовірно, вони поб’ються на початку наступного року, але бій також може відбутися у грудні. Я хотів би побачити поєдинок Ф’юрі проти Усика.

Я думаю, що як тільки Тайсон поб’ється з Олександром і переможе його, то після цього він зробить коло пошани, проведе, можливо, ще два бої, а потім дозволить захопити владу молодим хлопцям", - сказав Арум.