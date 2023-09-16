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Арум анонсував бій Усик - Ф’юрі

Боб Арум прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Сьогодні 15:41 233 0
Арум анонсував бій Усик - Ф’юрі
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Боб Арум

Джерело - tribuna.com.

Володар титулів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик і чемпіон за версією WBC Тайсон Ф'юрі можуть провести бій за абсолютного чемпіона світу на початку 2024 року.

Про це розповів голова Top Rank Боб Арум.

"Цей бій буде нескладно організувати. Я знаю команду Усика, вони хороші люди. Його менеджер і промоутер – чудові люди. Сам Усик – приголомшливий хлопець. Я думаю, що він хоче цього бою. Думаю, що цей поєдинок відбудеться, і сподіваюся, це станеться якнайшвидше.

Ймовірно, вони поб’ються на початку наступного року, але бій також може відбутися у грудні. Я хотів би побачити поєдинок Ф’юрі проти Усика.

Я думаю, що як тільки Тайсон поб’ється з Олександром і переможе його, то після цього він зробить коло пошани, проведе, можливо, ще два бої, а потім дозволить захопити владу молодим хлопцям", - сказав Арум.

Раніше повідомлялося, що команди Усика та Ф'юрі активізували переговори про бій.

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